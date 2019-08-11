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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في عيد الاضحى؟

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:50 م
ريهام قدري
يعتبر طبق الكوارع واحدا من أهم وجبات عيد الأضحى التي اشتهر المصريون بعملها وتناولها بطرق مختلفة سواء بالشوربة أو في الطاجن.

وقدم الدكتور محمد النجار المختص بالتغذية العلاجية فوائد لا تتوقعها عند تناولها في عيد الاضحي .

وتعتبر وجبة الكوارع ضرورية للحفاظ على وظيفة نظام المناعة والتئام الجروح، كما له فوائد اخرى وهي:

إنتاج وإفراز هرمون النمو
يساعد على تجديد الخلايا التالفة بالكبد
إنتاج الحيوانات المنوية
الجلايسين :
يمنع انهيار البروتين من الأنسجة مثل العضلات
يستخدم في تصنيع أملاح الصفراء و الجلوتاثيون

يساعد في تخليص الجسم من السموم و المواد الكيميائية ويعمل بمثابة مضاد للأكسدة .
يحسن النوم ويحسن الذاكرة والأداء الوظيفي .
يساعد على تجديد الغضروف والمفاصل
يقلل من السيلوليت، ويجعل الجلد أكثر ليونة
يساعد على إصلاح القناة الهضمية

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