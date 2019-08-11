التحالف العربي يفجر مفاجأة بشأن مقتل شقيق زعيم الحوثيين

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ان إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيا تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة.



ووفقا لما نشرته العربية، فإن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقلهم في حي حدة بصنعاء.



وأكد التحالف أن القيادات الحوثية الإرهابية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات قتل وسحل. وأفاد المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن خلافات بين قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية وراء مقتل شقيق زعيم الميليشيات.



في وقت سابق وضعت الميليشيات عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.



إبراهيم بدر الدين الحوثي من مواليد يناير 1978 في محافظة صعدة، كان والده واحدا من كبار المرجعيات الدينية الزيدية الذي تتلمذ على يده العشرات من رجال الدين.





