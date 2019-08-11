همام إبراهيم يستعد لطرح أغنية دوخة راس

نشر الفنان العراقي همام إبراهيم، بوستر أغنيته الجديدة «دوخة راس»، عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا عن إقتراب موعد طرح الأغنية خلال الفترة القليلة المُقبلة.



وكان همام ابراهيم، طرح قبل أشهر، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «أفا عليك» عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية «أفا عليك» لـ همام إبراهيم، من كلمات: فراس الشذر، والحان: زياد يوسف، وتوزيع: مهند غازي، ومكس وماستر: مصطفى كمال، والتصوير فوتوغرافي: حسين سلمان، ومن إنتاج: المولى برودكشن.



وكان أخر أعمال همام إبراهيم الفنية، أغنية «قلبي جاهل»، من كلمات: حيدر الاسير، الحان: همام حسن، توزيع: عمار عدنان، وإنتاج: المولى بروداكشن (سمير المولى).

