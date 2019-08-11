روما يهزم ريال مدريد بركلات الترجيح ويفوز بكأس الشجرة الخضراء.. فيديو

حقق فريق روما الإيطالي الفوز على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب "الأولمبيكو"، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.



أنهي الوقت الأصلي من المباراة، التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، تم تسجيلهم خلال الشوط الأول من اللقاء، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي أهدر فيها مارسيلو لاعب ريال مدريد الضربة الخامسة.



وتقدم الفريق الملكي مبكرا عبر مارسيلو في الدقيقة 16 من عمر اللقاء ليعزز كاسيميرو بالهدف الثاني لكن أصحاب الأرض استعادوا الكرة والاستحواذ.



وكان لهم ما أرادوا عبر دييجو بيروتي ، ليخطف إدين دجيكو هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.



وحصل ريال مدريد الفائز بالمباراة، على كأس ودية تحمل شكل شجرة خضراء، وذلك في إطار الهدف من اللقاء في إطار الحملة المخصصة لحماية البيئة.