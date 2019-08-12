بداية ولا أروع.. كوكا يُسجل ويقود براجا للفوز على موريرينسي فى الدوري البرتغالي

قاد أحمد حسن كوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براجا، فريقه لتحقيق الفوز على موريرينسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى الجولة الأولى من الدورى البرتغالى.



وتواجد مهاجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريق سبورتنج براجا، وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64 من زمن المباراة.



وكان فرانسرجيو قد سجل الهدف الأول لبراجا في الدقيقة 45، قبل أن يسجل كوكا الهدف الثاني، ليختتم إدواردو أهداف سبورتنج براجا في الدقيقة 77.



وبهذا الفوز حقق أحمد حسن كوكا رفقة فريقه سبورتنج براجا أول ثلاث نقاط في سباق الدوري البرتغالي.