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رياضة

الأهلي يرحب بدخول أحمد الشيخ قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:10 ص
محمد رشاد
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة ترحيب للاعب أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد الانضمام الى قائمة الهدافين للفريق الأحمر فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء الرسالة كالتالى: "رحبوا معنا بأحدث الوجوه في قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية أحمد الشيخ ".

ونجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

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