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رياضة

طه اسماعيل يكشف مكاسب الاهلي من الفوز برباعية أمام اطلع بره فى أفريقيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:20 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
محمد رشاد
قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إن عودة وليد أزارو للتسجيل هي واحدة من أهم إيجابيات فوز المارد الأحمر على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف طه إسماعيل خلال تصريحاته لقناة أون سبورت :"أهم المكاسب من المباراة هى عودة أزارو للتسجيل بهدفين ، وأيضًا جودة اللاعبين البدلاء مثل أحمد الشيخ الذي أحرز هدفًا يوضح أنه مثالًا للاعب الذي لديه تماسك ومهارة عالية داخل منطقة الجزاء، عكس اللعب العشوائي".

وأوضح طه إسماعيل :"الشيخ كان ضحية أن المدرب لم يكن يملك رفاهية إعطاء الفرص، فالأهلي اليوم سجل 4 أهداف من حوالي 15 فرصة وهذه حصيلة ضعيفة، ولكن بالنظر إلى الشيخ، فعندما أتت له فرصة وحيدة سجلها".

وأكمل :"الشيخ لديه بعض الحلول التهديفية التي يفتقد لها الأهلي الآن ، الأشياء الجيدة أيضًا هو ظهور جيرالدو وأجايي بشكل جيد، وأتوقع ظهور بعض الصفقات الجديدة في لقاء الإياب".

وأتم طه إسماعيل قائلًا :"الشيء الجيد هو غرفة خلع الملابس، ظهرت الروح الجيدة بين اللاعبين في التغييرات وعند إحراز أحمد الشيخ هدفه، هنا يظهر تماسك اللاعبين، وأن اللاعبين يسعدون لبعضهم، وهذه من أوائل الأشياء التي تمنح الفوز لأي فريق".

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