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أخبار العالم

مقتل أكثر من 144 شخصا في الهند بسبب الفيضانات

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:34 ص
فيضانات تضرب الهند
فيضانات تضرب الهند
القسم الخارجي
لقي أكثر من 144 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي ضربت بعض المناطق بالهند، بسبب الأمطار الموسمية، والتي أدت إلى إجلاء مئات الالاف من السكان.

وسجلت أكبر نسبة من الأضرار في ولاية كيرالا السياحية الواقعة جنوب البلاد حيث قتل 67 شخصا، وفق ما نقلته فرانس 24.

وصرح مسؤول في شرطة كيرال الهندية بأنه تم نقل 165 ألف شخص على الأقل إلى أكثر من 1318 مخيما توزعت في أقاليم الولاية ال14.

وأوضح مسؤول في الحكومة المحلية أن: "14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين"، مضيفا "لقد قدمنا المساعدة لنحو 480 ألف شخص وأقمنا نحو 1100 مخيم لجأ اليها أكثر من 300 ألف شخص".

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