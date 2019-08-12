طريقه جديده للحمه العجالى والحمراء.. اسرار الشيفات وتكات الطهى

طريقة جديدة للحمه العجالى والحمراء .. هو كل ما تبحث عنه كل سيده على مائدة عيد الأضحى يمكنك تحضير أشهى أطباق اللحوم ووصفات جديده للحمه لسفره مميزة فى العيد بمذاق أشهر المطاعم على طريقة أمهر الشيفات لتحصلى فى النهاية على طريقه عمل اللحمه الحمراء بمذاق لن تتوقعيه وبطرق صحيه للحمه العجالى والحمراء
وصفات جديده للحمه .. وصفات جديدة للحمة المفرومة
وصفات جديده للحمه المفرومه.. .. كرات اللحم
وقت الطهى 20 دقيقة
وقت التحضير 15 دقيقة
وصفات جديدة للحمة المفرومة.. مكونات كرات اللحم
نصف كيلو لحم مفروم
1 بيضة كبيرة تضرب برفق
3 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج
2 ملعقة صغيرة اوريجانو مفروم طازج
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
1/4 ملعقة شاي فلفل أحمر مطحون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
ملعقة من الزبادي
1/2 ملعقة من مايونيز
أوراق ريحان
1/2 ملعقة أوراق البقدونس
1/4 ملعقة ثوم طازج مفروم
1/4 أوراق الزعتر الطازجة
عصير 1 ليمون
2 فصوص من الثوم
ملعقة من الملح
فلفل أسود مطحون طازج
وصفات جديده للحمه .. طريقة التحضير لكرات اللحم ..
سخني الفرن على درجة حرارة 425 درجة وفي وعاء كبير يمزج لحم الضأن المطحون، البيض، والثوم، والبقدونس، والأوريجانو، والكمون، والملح، والفلفل، ورقائق الفلفل الأحمر.
تشكل 16 كرة من اللحم ووضع على ورقة الخبز المعدة.
رش كرات اللحم بالزيت واخبزيها حتى تصبح ذهبية ومطبوخة
في نفس الوقت اصنعي الصلصة بمزج الزبادي والمايونيز والريحان والبقدونس والثوم والتوابل وعصير الليمون والثوم. نتبل بالملح والفلفل وأى أعشاب إضافية حسب الرغبة وتقدم كرات اللحم الدافئة مع صلصة حمراء أو كما تفضلين.
عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. أمر تسعى إليه الكثير من ربات البيوت فى اليوم الأول للعيد لتفاجئ أسرتها بمائدة طعام لا تنسى وبمذاق أشهى من المطاعم هل أنت من هؤلاء السيدات وتسعين للبحث عن طرق جديدة لطهى اللحوم فى العيد إليك طرق مختلفة سهلة وسريعه وشهية فى الوقت نفسه لتحضير أطباق اللحم
طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. فاهيتا اللحم فى الفرن للشيف نجلاء يوسف
عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. مقادير فاهيتا الدجاج
- صدور دجاج فيليه مقطع شرائح
- بصلة كبيرة مقطعة طوليا
- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح
- 3 فصوص ثوم
- عصير نصف ليمونة
- صويا صوص
-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا
- ملعقة زيت صغيرة
عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. الطريقة لتحضير الفاهيتا فى الفرن :
- في طاسة نضيف الزيت ونضع شرائح اللحم و تشوح ونضيف جميع التوابل ونشوح دقيقتان وحلقات البصل
- يضاف الفلفل الألوان والثوم المفروم ويتم التشويح مرة أخرى
- نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها ثم توضع فى الفرن لمدة 10 دقائق وتخرج من الفرن ويتم وض قطعة من الفحم وملعقة زيت فى ورقة فويل ويتم إغلاقها ووضعها فى المنتضف وتقدم ساخنة مع خبز كامل الحبة وسلاطة زبادي
على الجانب الاخر يعد التنوع والتجديد في طرق طهي اللحم في العيد الأضحى المبارك هو السبيل الوحيدة الذي تتجه إليه السيدات حتى لا تمل الأسرة من طريقتك المعتادة نقدم لك طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى، لتحصلي على طبق مثالي ولذيذ وبأسهل طريقة.
طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى ..طريقة عمل اللحم المكعبات
وقت إعداد طريقه عمل اللحمه العجالى
مدة التحضير: 10 دقائق
مدة الطهي : 70 دقيقة
مقادير طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى:
- كيلو لحم عجالى
- بصلة مقطعة مكعبات
- 7 حبات حبهان
- ملح "حسب الرغبة"
- فلفل "حسب الرغبة"
- زيت نباتي للتحمير
- ملعقة كبيرة سمن للتحمير
طريقة التحضير للـ طريقه جديده للحمه العجالى:
- احضري وعاء كبيرا "حلة" وضعي في ثلاثة أرباعها ماء ثم أضيفي الملح والفلفل وحبات الحبهان والبصلة المبشورة مع الملح والفلفل.
- اتركي الماء ليغلي فيما بعد ضعي اللحمه واتركيها من ساعة ونصف لـ ساعتين، حتى تتأكدي من تسوبتها جيدًا.
- بعد أن تسوي اللحم قومي بتصفيتها في المصفاة حتى تصبح خالية من الشوربة.
- احضري مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك وضعي الزيت والسمن حتى يسخنوا ثم ضعي اللحم، بعد ذلك قومي بتغطية المقلاة.
- كل 3 دقائق قومي بتقليب اللحمه على الجانبين حتى تحمر جيدًا.
- اخرجي اللحمه من المقلاة وقدميها في الطبق وبالهنا والشفاء.
عمل اللحمه الحمراء ..هو كل ما تبحث عنه كل امرأة فى أول أيام عيد الأضحى لتحضير سفرة مميزة فى العيد تبهر أسرتها
طريقة عمل اللحمه الحمراء .. كباب الحلة للشيف إلهام فتحى
مقادير لطريقة عمل كباب الحلة :
1 بصلة متوسطة الحجم
1/2 ملعقة فلفل
1/2 ملعقة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل حار
1 كيلوجرام لحم عجل
3- 4 فصوص ثوم
1 ملعقة صغيرة ريحان
طريقة التحضير لطريقة عمل كباب الحلة:
- فى وعاء على النار قومي بتشويح اللحمه وفى وعاء آخر ضعي البصل بعد تقطيعه مكعبات مع الثوم المفروم وقومى بتحميرها.
- اضيفي اللحمه الذي قمت بتشويحها وقلبيهم معا وأضيفي باقى المقادير واتركيها على نار متوسطة حتى تمام نضج اللحم.
طريقة عمل اللحمه الحمراء .. شرائح اللحمة الحارة للشيف غادة جميل
المقادير لطريقة عمل شرائح اللحمه الحمراء :
كيلو شرائح لحم رقيقة كالشاورما.
3 ملاعق كبيرة دقيق الذرة.
2 ملعقة صغيرة توابل متنوعة "قرفة وزنجبيل وكمون وفلفل".
نصف كوب زيت نباتي.
ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون.
ثمرة فلفل أحمر حار.
4 أعواد بصل أخضر.
2 فص ثوم كبير.
2 ملاعق زنجبيل مبشور.
3ملاعق كبيرة من خل التفاح.
ملعقة كبيرة صلصة صويا.
ملعقة كبيرة بابريكا.
ملعقة كبيرة كاتشب.
طريقة التحضير لشرائح اللحمة الحارة :
* بالصويا صوص والجنزبيل والتوابل تتبل اللحمة وتقلب ثم تقلب فى دقيق وتقلب جيدا.
* في طاسة بها زيت ساخن وتشوح تشوح ثم يضاف التوابل.
* يضاف الكاتشب والخل والصويا صوص وتغطى وتترك حتى تنضج.
وصفات جديده للحمه .. وصفات جديدة للحمة المفرومة
وصفات جديده للحمه المفرومه.. .. كرات اللحم
وقت الطهى 20 دقيقة
وقت التحضير 15 دقيقة
وصفات جديدة للحمة المفرومة.. مكونات كرات اللحم
نصف كيلو لحم مفروم
1 بيضة كبيرة تضرب برفق
3 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج
2 ملعقة صغيرة اوريجانو مفروم طازج
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
1/4 ملعقة شاي فلفل أحمر مطحون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
ملعقة من الزبادي
1/2 ملعقة من مايونيز
أوراق ريحان
1/2 ملعقة أوراق البقدونس
1/4 ملعقة ثوم طازج مفروم
1/4 أوراق الزعتر الطازجة
عصير 1 ليمون
2 فصوص من الثوم
ملعقة من الملح
فلفل أسود مطحون طازج
وصفات جديده للحمه .. طريقة التحضير لكرات اللحم ..
سخني الفرن على درجة حرارة 425 درجة وفي وعاء كبير يمزج لحم الضأن المطحون، البيض، والثوم، والبقدونس، والأوريجانو، والكمون، والملح، والفلفل، ورقائق الفلفل الأحمر.
تشكل 16 كرة من اللحم ووضع على ورقة الخبز المعدة.
رش كرات اللحم بالزيت واخبزيها حتى تصبح ذهبية ومطبوخة
في نفس الوقت اصنعي الصلصة بمزج الزبادي والمايونيز والريحان والبقدونس والثوم والتوابل وعصير الليمون والثوم. نتبل بالملح والفلفل وأى أعشاب إضافية حسب الرغبة وتقدم كرات اللحم الدافئة مع صلصة حمراء أو كما تفضلين.
عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن
عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. أمر تسعى إليه الكثير من ربات البيوت فى اليوم الأول للعيد لتفاجئ أسرتها بمائدة طعام لا تنسى وبمذاق أشهى من المطاعم هل أنت من هؤلاء السيدات وتسعين للبحث عن طرق جديدة لطهى اللحوم فى العيد إليك طرق مختلفة سهلة وسريعه وشهية فى الوقت نفسه لتحضير أطباق اللحم
طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن .. فاهيتا اللحم فى الفرن للشيف نجلاء يوسف
عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. مقادير فاهيتا الدجاج
- صدور دجاج فيليه مقطع شرائح
- بصلة كبيرة مقطعة طوليا
- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح
- 3 فصوص ثوم
- عصير نصف ليمونة
- صويا صوص
-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا
- ملعقة زيت صغيرة
عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. الطريقة لتحضير الفاهيتا فى الفرن :
- في طاسة نضيف الزيت ونضع شرائح اللحم و تشوح ونضيف جميع التوابل ونشوح دقيقتان وحلقات البصل
- يضاف الفلفل الألوان والثوم المفروم ويتم التشويح مرة أخرى
- نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها ثم توضع فى الفرن لمدة 10 دقائق وتخرج من الفرن ويتم وض قطعة من الفحم وملعقة زيت فى ورقة فويل ويتم إغلاقها ووضعها فى المنتضف وتقدم ساخنة مع خبز كامل الحبة وسلاطة زبادي
طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى .. طريقة عمل اللحم المكعبات
على الجانب الاخر يعد التنوع والتجديد في طرق طهي اللحم في العيد الأضحى المبارك هو السبيل الوحيدة الذي تتجه إليه السيدات حتى لا تمل الأسرة من طريقتك المعتادة نقدم لك طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى، لتحصلي على طبق مثالي ولذيذ وبأسهل طريقة.
طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى ..طريقة عمل اللحم المكعبات
وقت إعداد طريقه عمل اللحمه العجالى
مدة التحضير: 10 دقائق
مدة الطهي : 70 دقيقة
مقادير طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى:
- كيلو لحم عجالى
- بصلة مقطعة مكعبات
- 7 حبات حبهان
- ملح "حسب الرغبة"
- فلفل "حسب الرغبة"
- زيت نباتي للتحمير
- ملعقة كبيرة سمن للتحمير
طريقة التحضير للـ طريقه جديده للحمه العجالى:
- احضري وعاء كبيرا "حلة" وضعي في ثلاثة أرباعها ماء ثم أضيفي الملح والفلفل وحبات الحبهان والبصلة المبشورة مع الملح والفلفل.
- اتركي الماء ليغلي فيما بعد ضعي اللحمه واتركيها من ساعة ونصف لـ ساعتين، حتى تتأكدي من تسوبتها جيدًا.
- بعد أن تسوي اللحم قومي بتصفيتها في المصفاة حتى تصبح خالية من الشوربة.
- احضري مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك وضعي الزيت والسمن حتى يسخنوا ثم ضعي اللحم، بعد ذلك قومي بتغطية المقلاة.
- كل 3 دقائق قومي بتقليب اللحمه على الجانبين حتى تحمر جيدًا.
- اخرجي اللحمه من المقلاة وقدميها في الطبق وبالهنا والشفاء.
طريقة عمل اللحمه الحمراء .. كباب الحله
عمل اللحمه الحمراء ..هو كل ما تبحث عنه كل امرأة فى أول أيام عيد الأضحى لتحضير سفرة مميزة فى العيد تبهر أسرتها
طريقة عمل اللحمه الحمراء .. كباب الحلة للشيف إلهام فتحى
مقادير لطريقة عمل كباب الحلة :
1 بصلة متوسطة الحجم
1/2 ملعقة فلفل
1/2 ملعقة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل حار
1 كيلوجرام لحم عجل
3- 4 فصوص ثوم
1 ملعقة صغيرة ريحان
طريقة التحضير لطريقة عمل كباب الحلة:
- فى وعاء على النار قومي بتشويح اللحمه وفى وعاء آخر ضعي البصل بعد تقطيعه مكعبات مع الثوم المفروم وقومى بتحميرها.
- اضيفي اللحمه الذي قمت بتشويحها وقلبيهم معا وأضيفي باقى المقادير واتركيها على نار متوسطة حتى تمام نضج اللحم.
طريقة عمل اللحمه الحمراء .. شرائح اللحمة الحارة للشيف غادة جميل
المقادير لطريقة عمل شرائح اللحمه الحمراء :
كيلو شرائح لحم رقيقة كالشاورما.
3 ملاعق كبيرة دقيق الذرة.
2 ملعقة صغيرة توابل متنوعة "قرفة وزنجبيل وكمون وفلفل".
نصف كوب زيت نباتي.
ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون.
ثمرة فلفل أحمر حار.
4 أعواد بصل أخضر.
2 فص ثوم كبير.
2 ملاعق زنجبيل مبشور.
3ملاعق كبيرة من خل التفاح.
ملعقة كبيرة صلصة صويا.
ملعقة كبيرة بابريكا.
ملعقة كبيرة كاتشب.
طريقة التحضير لشرائح اللحمة الحارة :
* بالصويا صوص والجنزبيل والتوابل تتبل اللحمة وتقلب ثم تقلب فى دقيق وتقلب جيدا.
* في طاسة بها زيت ساخن وتشوح تشوح ثم يضاف التوابل.
* يضاف الكاتشب والخل والصويا صوص وتغطى وتترك حتى تنضج.
* يضاف البصل الأخضر والفلفل الأحمر الحار و وتترك حتى تمام النضج وتقدم
يمكنك من خلال وصفات الجديده للحمه السابقه تقديم طريقة جديدة للحمه العجالى والحمراء على مائده العيد إذا كنت عايزة طريقه جديده لعمل اللحمه الحمراء لتجددى فى الطريقه التقليديه التى تقومين بها كل عيد لطريقه عمل اللحمه الحمراء