طريقه جديده للحمه العجالى والحمراء.. اسرار الشيفات وتكات الطهى

طريقة جديدة للحمه العجالى والحمراء



وصفات جديده للحمه .. وصفات جديدة للحمة المفرومة

وصفات جديده للحمه المفرومه.. .. كرات اللحم

وصفات جديدة للحمة المفرومة.. مكونات كرات اللحم

وصفات جديده للحمه .. طريقة التحضير لكرات اللحم ..













عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. طرق مختلفة لعمل اللحمة فى الفرن

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عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. الطريقة لتحضير الفاهيتا فى الفرن :









طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى .. طريقة عمل اللحم المكعبات

طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى ..طريقة عمل اللحم المكعبات



مقادير طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى:



- كيلو لحم عجالى

- بصلة مقطعة مكعبات

- 7 حبات حبهان

- ملح "حسب الرغبة"

- فلفل "حسب الرغبة"

- زيت نباتي للتحمير

- ملعقة كبيرة سمن للتحمير



طريقة التحضير للـ طريقه جديده للحمه العجالى:



- احضري وعاء كبيرا "حلة" وضعي في ثلاثة أرباعها ماء ثم أضيفي الملح والفلفل وحبات الحبهان والبصلة المبشورة مع الملح والفلفل.

- اتركي الماء ليغلي فيما بعد ضعي اللحمه واتركيها من ساعة ونصف لـ ساعتين، حتى تتأكدي من تسوبتها جيدًا.

- بعد أن تسوي اللحم قومي بتصفيتها في المصفاة حتى تصبح خالية من الشوربة.

- احضري مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك وضعي الزيت والسمن حتى يسخنوا ثم ضعي اللحم، بعد ذلك قومي بتغطية المقلاة.

- كل 3 دقائق قومي بتقليب اللحمه على الجانبين حتى تحمر جيدًا.

- اخرجي اللحمه من المقلاة وقدميها في الطبق وبالهنا والشفاء.



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طريقة عمل اللحمه الحمراء .. كباب الحله



عمل اللحمه الحمراء ..هو كل ما تبحث عنه كل امرأة فى أول أيام عيد الأضحى لتحضير سفرة مميزة فى العيد تبهر أسرتها



طريقة عمل اللحمه الحمراء .. كباب الحلة للشيف إلهام فتحى



مقادير لطريقة عمل كباب الحلة :



1 بصلة متوسطة الحجم

1/2 ملعقة فلفل

1/2 ملعقة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل حار

1 كيلوجرام لحم عجل

3- 4 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة ريحان



طريقة التحضير لطريقة عمل كباب الحلة:



- فى وعاء على النار قومي بتشويح اللحمه وفى وعاء آخر ضعي البصل بعد تقطيعه مكعبات مع الثوم المفروم وقومى بتحميرها.



- اضيفي اللحمه الذي قمت بتشويحها وقلبيهم معا وأضيفي باقى المقادير واتركيها على نار متوسطة حتى تمام نضج اللحم.



طريقة عمل اللحمه الحمراء .. شرائح اللحمة الحارة للشيف غادة جميل



المقادير لطريقة عمل شرائح اللحمه الحمراء :



كيلو شرائح لحم رقيقة كالشاورما.

3 ملاعق كبيرة دقيق الذرة.

2 ملعقة صغيرة توابل متنوعة "قرفة وزنجبيل وكمون وفلفل".

نصف كوب زيت نباتي.

ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون.

ثمرة فلفل أحمر حار.

4 أعواد بصل أخضر.

2 فص ثوم كبير.

2 ملاعق زنجبيل مبشور.

3ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة صلصة صويا.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كاتشب.



طريقة التحضير لشرائح اللحمة الحارة :



* بالصويا صوص والجنزبيل والتوابل تتبل اللحمة وتقلب ثم تقلب فى دقيق وتقلب جيدا.

* في طاسة بها زيت ساخن وتشوح تشوح ثم يضاف التوابل.

* يضاف الكاتشب والخل والصويا صوص وتغطى وتترك حتى تنضج.

* يضاف البصل الأخضر والفلفل الأحمر الحار و وتترك حتى تمام النضج وتقدم



يمكنك من خلال وصفات الجديده للحمه السابقه تقديم طريقة جديدة للحمه العجالى والحمراء على مائده العيد إذا كنت عايزة طريقه جديده لعمل اللحمه الحمراء لتجددى فى الطريقه التقليديه التى تقومين بها كل عيد لطريقه عمل اللحمه الحمراء

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- احضري وعاء كبيرا "حلة" وضعي في ثلاثة أرباعها ماء ثم أضيفي الملح والفلفل وحبات الحبهان والبصلة المبشورة مع الملح والفلفل.- اتركي الماء ليغلي فيما بعد ضعي اللحمه واتركيها من ساعة ونصف لـ ساعتين، حتى تتأكدي من تسوبتها جيدًا.- بعد أن تسوي اللحم قومي بتصفيتها في المصفاة حتى تصبح خالية من الشوربة.- احضري مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك وضعي الزيت والسمن حتى يسخنوا ثم ضعي اللحم، بعد ذلك قومي بتغطية المقلاة.- كل 3 دقائق قومي بتقليب اللحمه على الجانبين حتى تحمر جيدًا.- اخرجي اللحمه من المقلاة وقدميها في الطبق وبالهنا والشفاء.عمل اللحمه الحمراء ..هو كل ما تبحث عنه كل امرأة فى أول أيام عيد الأضحى لتحضير سفرة مميزة فى العيد تبهر أسرتها1 بصلة متوسطة الحجم1/2 ملعقة فلفل1/2 ملعقة ملح1 ملعقة صغيرة فلفل حار1 كيلوجرام لحم عجل3- 4 فصوص ثوم1 ملعقة صغيرة ريحان- فى وعاء على النار قومي بتشويح اللحمه وفى وعاء آخر ضعي البصل بعد تقطيعه مكعبات مع الثوم المفروم وقومى بتحميرها.- اضيفي اللحمه الذي قمت بتشويحها وقلبيهم معا وأضيفي باقى المقادير واتركيها على نار متوسطة حتى تمام نضج اللحم.كيلو شرائح لحم رقيقة كالشاورما.3 ملاعق كبيرة دقيق الذرة.2 ملعقة صغيرة توابل متنوعة "قرفة وزنجبيل وكمون وفلفل".نصف كوب زيت نباتي.ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون.ثمرة فلفل أحمر حار.4 أعواد بصل أخضر.2 فص ثوم كبير.2 ملاعق زنجبيل مبشور.3ملاعق كبيرة من خل التفاح.ملعقة كبيرة صلصة صويا.ملعقة كبيرة بابريكا.ملعقة كبيرة كاتشب.* بالصويا صوص والجنزبيل والتوابل تتبل اللحمة وتقلب ثم تقلب فى دقيق وتقلب جيدا.* في طاسة بها زيت ساخن وتشوح تشوح ثم يضاف التوابل.* يضاف الكاتشب والخل والصويا صوص وتغطى وتترك حتى تنضج.

.. هو كل ما تبحث عنه كل سيده على مائدة عيد الأضحى يمكنك تحضير أشهى أطباق اللحوم ووصفات جديده للحمه لسفره مميزة فى العيد بمذاق أشهر المطاعم على طريقة أمهر الشيفات لتحصلى فى النهاية على طريقه عمل اللحمه الحمراء بمذاق لن تتوقعيه وبطرق صحيه للحمه العجالى والحمراءوقت الطهى 20 دقيقةوقت التحضير 15 دقيقةنصف كيلو لحم مفروم1 بيضة كبيرة تضرب برفق3 فصوص من الثوم المفروم2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج2 ملعقة صغيرة اوريجانو مفروم طازج1 ملعقة صغيرة كمون مطحون1 ملعقة صغيرة ملح1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج1/4 ملعقة شاي فلفل أحمر مطحون3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتازملعقة من الزبادي1/2 ملعقة من مايونيزأوراق ريحان1/2 ملعقة أوراق البقدونس1/4 ملعقة ثوم طازج مفروم1/4 أوراق الزعتر الطازجةعصير 1 ليمون2 فصوص من الثومملعقة من الملحفلفل أسود مطحون طازجسخني الفرن على درجة حرارة 425 درجة وفي وعاء كبير يمزج لحم الضأن المطحون، البيض، والثوم، والبقدونس، والأوريجانو، والكمون، والملح، والفلفل، ورقائق الفلفل الأحمر.تشكل 16 كرة من اللحم ووضع على ورقة الخبز المعدة.رش كرات اللحم بالزيت واخبزيها حتى تصبح ذهبية ومطبوخةفي نفس الوقت اصنعي الصلصة بمزج الزبادي والمايونيز والريحان والبقدونس والثوم والتوابل وعصير الليمون والثوم. نتبل بالملح والفلفل وأى أعشاب إضافية حسب الرغبة وتقدم كرات اللحم الدافئة مع صلصة حمراء أو كما تفضلين.عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. أمر تسعى إليه الكثير من ربات البيوت فى اليوم الأول للعيد لتفاجئ أسرتها بمائدة طعام لا تنسى وبمذاق أشهى من المطاعم هل أنت من هؤلاء السيدات وتسعين للبحث عن طرق جديدة لطهى اللحوم فى العيد إليك طرق مختلفة سهلة وسريعه وشهية فى الوقت نفسه لتحضير أطباق اللحم- صدور دجاج فيليه مقطع شرائح- بصلة كبيرة مقطعة طوليا- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح- 3 فصوص ثوم- عصير نصف ليمونة- صويا صوص-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا- ملعقة زيت صغيرة- في طاسة نضيف الزيت ونضع شرائح اللحم و تشوح ونضيف جميع التوابل ونشوح دقيقتان وحلقات البصل- يضاف الفلفل الألوان والثوم المفروم ويتم التشويح مرة أخرى- نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها ثم توضع فى الفرن لمدة 10 دقائق وتخرج من الفرن ويتم وض قطعة من الفحم وملعقة زيت فى ورقة فويل ويتم إغلاقها ووضعها فى المنتضف وتقدم ساخنة مع خبز كامل الحبة وسلاطة زباديعلى الجانب الاخر يعد التنوع والتجديد في طرق طهي اللحم في العيد الأضحى المبارك هو السبيل الوحيدة الذي تتجه إليه السيدات حتى لا تمل الأسرة من طريقتك المعتادة نقدم لك طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى، لتحصلي على طبق مثالي ولذيذ وبأسهل طريقة.وقت إعداد طريقه عمل اللحمه العجالىمدة التحضير: 10 دقائقمدة الطهي : 70 دقيقة