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ثمنه 46 ألف جنيه .. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام .. مستند

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:10 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، في منشورها الذي حمل رقم 29 لعام 2019 من عبوات مهربة وغير مسجلة من المستحضر الدوائي«zytiga 500 mg tab» والمستخدم في الأورام الخبيثة والحميدة. 

وجاء نص التحذير«إلحاقًا للمنشور الدوري رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab» فقد تمت افادتنا من المركز العلمي لشركة جانسن بأن السعر الجبري المدون علي العبوة الأصلية 46 ألفا و611 جنيها للعبوة 60 قرصا وعليه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية المهربة بعدة امور أبرزها:

العبوة الأصلية تحتوي علي 5 شرائط بكل شريط 12 قرصا .... العبوات المقلدة برطمان بلاستيك. 

العبوة الأصلية مدون رقم التسجيل بوزارة الصحة رقم 32879/2018 ... العبوات المقلدة غير مدون عليها رقم التسجيل. 

وأرسلت المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.
ثمنه 46 ألف جنيه .. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام .. مستند
ثمنه 46 ألف جنيه .. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام .. مستند
ثمنه 46 ألف جنيه .. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام .. مستند
ثمنه 46 ألف جنيه .. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام .. مستند

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