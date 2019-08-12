مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى هونج كونج.. تعرف على السبب

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، بأنه تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهة إلى هونج كونج والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهره مساء اليوم الاثنين ولحين إشعار آخر، وذلك نظرا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج وإلغاء السلطات المسؤولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي.



ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أى جديد في هذا الشأن.



وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران الـ call Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل او ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.