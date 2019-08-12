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فن

وفاة حفيد الموسيقار سيد مكاوى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:19 م
صدى البلد
محمد نبيـل
نعت أميرة ابنة الموسيقار سيد مكاوى نجل شقيقتها إيناس كريم مدحت منير، والذى فارق عالمنا مساء اليوم.

وكتبت أميرة سيد مكاوى عبر صفحتها على موقع فيس بوك: سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبه جده، كريم مدحت منير ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، العزاء يوم الأحد في مسجد عمر مكرم، ادعوله تكرمًا ، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعمل السفيرة إيناس مكاوي مستشار أول إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وابنة الملحن الكبير سيد مكاوي.

وكان لإيناس مكاوى دور ريادي في تدشين أول قمة للمرأة العربية في القاهرة.

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