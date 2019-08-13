نهال عنبر تهنئ حسام الحسيني بعيد ميلاده: أجمل وأحن وأرجل ابن.. فيديو

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو، تقدم من خلاله التهنئة إلى ابنها المخرج حسام الحسيني، بمناسبة عيد ميلاده.



وكتبت نهال عنبر في تعليقها على الفيديو : " كل سنه وانت طيب يا حسام يا ابني الغالي ويا حبيبي".



وقالت نهال في أثناء الفيديو: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأحن وأرجل ابن، ربنا يحقق لك كل اللي تتمناه، ابن بار بوالديه، بجد ربنا يحميك يا حتة من قلبي , ربنا يخليك لينا يا بار بابوك وامك , وتحقق الفترة الجاية انجازات اكتر واكتر فى اعمالك الفنية الجميلة".



يُذكر أن المخرج والفنان حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر والعازف مجدي الحسيني.





