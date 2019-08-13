ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدعو الهند إلى الاضطلاع بدور بناء في السلام والاستقرار الإقليميين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:52 ص
الصين
الصين
أ ش أ
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن موقف بلاده المبدئي إزاء الخطوة الهندية أحادية الجانب بشأن قضية كشمير واضح، وهو تفادي أي عمل أحادي من شأنه تعقيد الموقف بتلك المنطقة، داعيا الهند إلى الاضطلاع بدور بناء في السلام والاستقرار الإقليميين.
جاء ذلك في بيان أصدرته الصين اليوم الثلاثاء عقب محادثات أجراها "وانغ يي" مع وزير الشؤون الخارجية الهندي "سوبراهمانيام جايشانكار" في العاصمة الصينية بكين.
وحث وانغ الجانبين الهندي والبكستاني على التنفيذ الجاد للتوافقات المهمة التي توصل إليها زعيما البلدين، وزيادة توطيد الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون بينهما.
من جانبه، قال جايشانكار "إن بلاده تتطلع إلى عقد الاجتماع الثاني غير الرسمي بين زعيمي البلدين في الهند خلال العام الجاري، وإنها مستعدة لبذل الجهود لإنجاح هذا الاجتماع".

وشرح جايشانكار موقف بلاده حول قضية كشمير، موضحا أن نيودلهي مستعدة لممارسة ضبط النفس، وتحسين العلاقات مع باكستان، وأضاف أن الهند ستلتزم بالتوافق الذي توصلت إليه مع الصين بشأن الحفاظ على السلام على الحدود، والمضي قدما في العمل مع الصين للتسوية المناسبة لقضية الحدود عبر المشاورات.

وأكد الجانبان ضرورة حماية وضعية البلدين بصفتهما من الدول النامية، وكذلك حماية حقوقهما في التنمية والمصالح المشروعة في منظمة التجارة العالمية.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد ترأسا أيضا الاجتماع الثاني لآلية التبادلات الشعبية رفيعة المستوى بين الصين والهند، حيث اتفقا على زيادة تدعيم الصداقة بين شعبي البلدين.

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من الخارجية الأمريكية بسبب قائد الحرس الثوري الإيراني وطهران

انخفاض المواليد والعوامل الديموجرافية وراء تقلص سكان رومانيا

على موتوسيكل ريس.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة مثيرة للجدل

فريق شارموفرز فى الإسكندرية نهاية الأسبوع

4 مشروبات وأطعمة بديلا لـ فوار الحموضة

الفنان الجزائري رشيد القريشي يبني مقبرة في تونس للمهاجرين الغارقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة