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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:19 ص
الأهلي
الأهلي
عبدالحكيم أبو علم
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات أمس، الاثنين، عقب الفوز على "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، بأربعة أهداف دون رد.

وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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