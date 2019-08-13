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بدء وصول رحلات حج المتعجلين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:20 ص
الحجاج في مطار القاهرة
الحجاج في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
استقبلت الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، أولى رحلات "حج المتعجلين" القادمة من الأراضى المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.

ومن المنتظر أن يستقبل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، رحلتين للخطوط السعودية رقم 309 القادمة من جدة ورحلة رقم 319 القادمة من المدينة المنورة، لعودة حجاج، الحج السريع إلى أرض الوطن، وذلك فجر غد، الأربعاء.

وسخر قطاع الطيران المدني بشركاته التابعة، جميع طاقاته وإمكانياته بالدفع بأحدث معدات لتقديم أفضل وأسرع خدمة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، وقد تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف القطاعات لتكون في شرف استقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة، من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي، بوافع 4 رحلات يوميا وتزيد مع كل يوم، ومن المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي بعد أداء مناسك الحج، حيث نقلت هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة من المطارات المصرية.

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