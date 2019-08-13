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فن

شاهد.. إطلالة يارا في حفل عيد الاضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:07 م
يارا
يارا
شيرى نبيل
شاركت الفنانة يارا جمهورها بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها بالإطلالة التي ظهرت بها في حفل عيد الأضحى المبارك الذي أحيته مساء أمس، الاثنين، بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون.

وعلقت يارا: "شكرا على الليلة الجميلة أمس، عيد أضحى مبارك على الجميع، من أجواء حفلة العيد".

كان آخر أعمال يارا الفنية هو كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كليب "شو بدو" لـ "يارا"، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.

وكان ناصيف زيتون طرح مؤخرا لجمهوره مقطع فيديو عفويا مع يارا وهما يغنيان ديو معا.
شاهد.. إطلالة يارا في حفل عيد الاضحى
شاهد.. إطلالة يارا في حفل عيد الاضحى
شاهد.. إطلالة يارا في حفل عيد الاضحى
شاهد.. إطلالة يارا في حفل عيد الاضحى
شاهد.. إطلالة يارا في حفل عيد الاضحى

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