بهذه الطرق .. اقضي على حب الشباب نهائيا في غمضة عين

علاج حب الشباب من أكثر الأمور الذي يتهافت عليها الشباب في مرحلة المراهقة، بكل سبلها الطبيعية والكيميائية المتوفرة في الأدوية، لعل أي سبيل منهم يأتي بنتيجة وتعيد إليهم بشرة خالية من العيوب.



فقد تعتبر الوصفات الطبيعية، هي المحطة الأولى التي يلجأ إليها الشباب لعلاج حب الشباب ، نظرًا لأنها أمنة أكثر من الطرق الأخرى.



علاج حب الشباب بالثوم:

علاج حب الشباب بالثوم من ضمن الوصفات الطبيعية التي لها مفعول قوي، فهو يحارب الفطريات البكتيريا والجراثيم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تعالج الالتهابات.



الطريقة الأولى لـ علاج حب الشباب بالثوم:

- نغسل الثوم جيدًا

- نقوم بتقطيعه قطع صغيرة

- نقوم بوضع قطع الثوم على الحبوب الموجودة بالوجه.



الطريقة الثانية لـ علاج حب الشباب بالثوم:

- نخلط الثوم مع الخل.

- بقطنة نضع الخليط على الحبوب.

- تكرر هذه العملية أكثر من مرة في اليوم.



علاج حب الشباب للبشرة الدهنية:

أصحاب البشرة الدهنية هم الأكثر معاناة مع حب الشباب، بسبب الزيوت والدهون التي تفرزها البشرة بكثرة، ولكن هناك خلطات ووصفات طبيعية مخصصة لـ علاج حب الشباب للبشرة الدهنية.



وصفة الألوفيرا لـ علاج حب الشباب للبشرة الدهنية:

يذخر نبات الألوفيرا بالكثير من الفوائد للبشرة، فهو مضاد للالتهاب التي تصيب البشرة.

- نحضر نبات الألوفيرا "الصبار".

- نقوم بتقطيعه ونستخرج الهلام الموجود بداخله.

- ضع الهلام المستخرج على البشرة.

- كرر هذه الخلطة مرتين باليوم.



وصفة الأسبرين لـ علاج حب الشباب للبشرة الدهنية:

من ضمن الوصفات الطبيعية المعالجة لحب الشباب هو الأسبرين، فبداخله مواد تعالج الالتهاب وتمنع انسداد المسام.

- قرص أسبرين

- نحطن قرص الأسبرين ونضيف إليه الماء.

- نغمس عود قطن في الخليط ومن ث نضع على الحبوب.

- نترك الخليط على الوجه لمدة ليلة كاملة وتغسل صباحًا.



علاج حب الشباب في يوم واحد

يرغب الكثيرون في علاج حب الشباب في يوم واحد والتخلص منها نهائيًا، وبالفعل هناك وصفات قد تساعد على إنجاز هذه المهمة في يوم واحد ولكن هذا الأمر يعود على مدى استجابة البشرة وطبيعيتها.



خلطة الزيوت لـ علاج حب الشباب في يوم واحد :

- نضيف 2 ملعقة من زيت الصبارإلى 2 ملعقة من زيت العنب و2 ملعقة من زيت اللوز، وملعقة ماء الورد.

- نقوم بخلط الزيوت مع بعضها جيدًا.

- ثم ندهن الوجه بالزيوت المخلوطة، ونتركه على الوجه لمدة نصف ساعة.



خلطة اللبن والبطاطس لـ علاج حب الشباب في يوم واحد:

- نضيف نصف كوب زبادي لمعلقتين من طين البحر الميت، وربع كوب من ماء البطاطس.

- نضع المزيج على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة.

- ونغسل الوجه بالماء الفاتر.

خل التفاح لـ علاج حب الشباب في يوم واحد:

يعد خل التفاح من المواد الطبيعية الفعالة بشدة في القضاء على البكتريا والتخلص من الالتهابات.

- نخلط ملعقتين من خل التفاح بملعقة نشا.

- نضع المزيج على الوجه لمدة 10 دقائق.

- ثم نشطف الوجه جيدًا.

علاج حب الشباب بالليمون

- نعصر ليمونة في وعاء صغير.

- نبلل قطعة قطن في عصير الليمون.

- نمرر القطنة على الوجه تحديدًا منطقة الحبوب.

- نترك عصير الليمون على الوجه على مدار ليلة كاملة ثم يشطف الوجه صباحًا.

- يحذر على أصحاب البشرة الحساسة استخدام هذه الوصفة.



من الضروري عند استخدام أي من الوصفات الطبيعية نغسل الوجه جيدًا ونقوم بتمرير مكعب ثلج على الوجه لغلق المسامات، ثم نضع ماء الورد.