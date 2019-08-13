"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تحرر مخالفات لـ8 شواطئ

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه قد تم تحرير مخالفات لـ8 شواطئ ، خلال حملات مكثفة شنتها على شواطئ المدينة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .



بدأت الحملة بشاطئ المندرة السياحي بعد شكوى وردت علي الواتس اب المخصص للادارة من احد المواطنين يشكو من فرض الاكرامية ،وتم علي الفور الاتصال بالشاكي لتحديد ميعاد لمقابلته علي الشاطئ حيث تم مواجهته بعمال الشماسي ونم التحقق من الواقعة وتم ارجاع قيمة الاكرامية للمواطن والنظر عقب اجازة العيد في فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ نظرا لتكرار قيامه بتلك المخالفات.



كما تم تحرير مخالفة اخري بشاطئ المندرة 2 مميز، نظير فرض اكراميات وفرض رسوم لدخول دورة المياه المجانية.



و تم المرور علي شاطئ الانفوشي المميز، وتحررت مخالفة فرض اكراميات ورسوم علي دورات المياه وتم رد مبالغ للجمهور تم تحصيلها منهم بغير وجه حق.



وحررت مخالفة اسعار لشاطئ ابو تلات المميز وتم ارجاع فروق الاسعار وتحرير مخالفة وايضا شاطئ الصفا الخدمة لمن يطلبها وشاطئ شط اسكندرية الخدمة لمن يطلبها تم تحرير مخالفات لهما نظير فرض اكراميات وتم ارجاعها للمواطنين، وتحرير مخالفة لشاطئ السلام 1 الخدمة لمن يطلبها لمخالفته لاسعار الدخول.