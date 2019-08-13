اليوم.. واما يطرح أغنية على فكرة من ألبومه الصيف ابتدا

يطرح فريق واما أغنيته الجديدة "على فكرة"، اليوم، عبر القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز على موقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية "على فكرة" من ألبوم "الصيف ابتدا"، وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع نادر حمدي.



وكان فريق واما قد طرح أغنية من أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "شمس بحر"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.