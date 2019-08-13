وسائل إعلام روسية تنشر لقطات للحظة الانفجار النووي.. فيديو

نشرت وسائل اعلام روسية لقطات للانفجار النووي الذي وقع أثناء إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي.



وقد أدى الانفجار الروسي إلى زيادة كبيرة في مستوى الإشعاع بنسبة 20 مرة



وحسب موقع وزارة الدفاع الروسية فأن كل شيء يجري ضمن الحدود الطبيعية







وكانت الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية "روساتوم" قد أعلنت أن الحادث وقع أثناء اختبار صاروخ على منصة بحرية قبالة سواحل منطقة "أرخانغيلسك" في أقصى الشمال الروسي.



وأوضحت الوكالة أن الوقود انفجر وقد ألقى عصف الانفجار بعناصر في البحر.



وأكدت بلدية مدينة "سفرودفنسك" القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار "سجلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوث الإشعاعي"، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.



ونقلت وكالات أنباء عن رئيس "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، قوله "نحن نؤدي مهمة من أجل الوطن"، مضيفا أن أمن البلاد سيكون "مضمونا".



وأقامت روسيا مراسم تأبين للخبراء الخمسة في مدينة ساروف المغلقة في منطقة نيجني نوفغورود الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر شرقي موسكو، وفق ما نقلت "فرانس برس".