اهم الأخبار .. وفاة حسين سالم .. فيديو الانفجار النووي.. أب يقتل ابنته.. وسخرية كريستيانو من ميسي





وفاة رجل الأعمال حسين سالم عن عمر 86 عاما



توفى فجر اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال حسين سالم، بعد صراع مع المرض وإصابته بشلل دماغى فى الفترة الأخيرة..للمزيد اضغط هنا



بجوار حفيده.. أسرة حسين سالم تحسم الجدل حول مكان دفنه



قالت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال حسين سالم، إن الأسرة قررت دفن جثمان الراحل بجوار حفيده حسين خالد..للمزيد



سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز قالت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال حسين سالم، إن الأسرة قررت دفن جثمان الراحل بجوار حفيده حسين خالد..للمزيد اضغط هنا



كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد..للمزيد



باحث في شئون الجماعات الإرهابية: اعتصام الإخوان فى رابعة كان بتكليف من واشنطن .. فيديو كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد..للمزيد اضغط هنا



أكد عمرو فاروق، باحث في شئون الجماعات الإرهابية ، أن تنظيم الإخوان على مدار تاريخه كان ينتهج العنف والمراوغة السياسية في ذات الوقت..للمزيد



تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور أكد عمرو فاروق، باحث في شئون الجماعات الإرهابية ، أن تنظيم الإخوان على مدار تاريخه كان ينتهج العنف والمراوغة السياسية في ذات الوقت..للمزيد اضغط هنا



استنكر أهالى محافظة الفيوم، ما قام به قلة من شباب المحافظة المتورطين فى حادث تفجير سيارة أمام معهد الأورام ..للمزيد



لم أشعر بالاكتفاء .. كريستيانو رونالدو يسخر من ميسي استنكر أهالى محافظة الفيوم، ما قام به قلة من شباب المحافظة المتورطين فى حادث تفجير سيارة أمام معهد الأورام ..للمزيد اضغط هنا



كشف كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عن الفارق بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني..للمزيد



وسائل إعلام روسية تنشر لقطات للحظة الانفجار النووي.. فيديو كشف كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عن الفارق بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني..للمزيد اضغط هنا



نشرت وسائل اعلام روسية لقطات للانفجار النووي الذي وقع أثناء إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية..للمزيد



ضبطها في أحضان شاب على السرير..ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة نشرت وسائل اعلام روسية لقطات للانفجار النووي الذي وقع أثناء إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية..للمزيد اضغط هنا



أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وسائق توك توك بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ..للمزيد



تعرف على موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر هذا الرابط أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وسائق توك توك بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ..للمزيد اضغط هنا



يام تفصل طلاب الثانوية العامة، إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث ستعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب..للمزيد



يام تفصل طلاب الثانوية العامة، إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث ستعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب..للمزيد اضغط هنا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء عددا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها: