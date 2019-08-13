اهم الأخبار .. وفاة حسين سالم .. فيديو الانفجار النووي.. أب يقتل ابنته.. وسخرية كريستيانو من ميسي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء عددا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
توفى فجر اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال حسين سالم، بعد صراع مع المرض وإصابته بشلل دماغى فى الفترة الأخيرة..للمزيد اضغط هنا
بجوار حفيده.. أسرة حسين سالم تحسم الجدل حول مكان دفنه
قالت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال حسين سالم، إن الأسرة قررت دفن جثمان الراحل بجوار حفيده حسين خالد..للمزيد اضغط هنا
سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز
كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد..للمزيد اضغط هنا
باحث في شئون الجماعات الإرهابية: اعتصام الإخوان فى رابعة كان بتكليف من واشنطن .. فيديو
أكد عمرو فاروق، باحث في شئون الجماعات الإرهابية ، أن تنظيم الإخوان على مدار تاريخه كان ينتهج العنف والمراوغة السياسية في ذات الوقت..للمزيد اضغط هنا
تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور
استنكر أهالى محافظة الفيوم، ما قام به قلة من شباب المحافظة المتورطين فى حادث تفجير سيارة أمام معهد الأورام ..للمزيد اضغط هنا
لم أشعر بالاكتفاء .. كريستيانو رونالدو يسخر من ميسي
كشف كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عن الفارق بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني..للمزيد اضغط هنا
وسائل إعلام روسية تنشر لقطات للحظة الانفجار النووي.. فيديو
نشرت وسائل اعلام روسية لقطات للانفجار النووي الذي وقع أثناء إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية..للمزيد اضغط هنا
ضبطها في أحضان شاب على السرير..ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة
أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وسائق توك توك بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ..للمزيد اضغط هنا
تعرف على موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر هذا الرابط
يام تفصل طلاب الثانوية العامة، إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث ستعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب..للمزيد اضغط هنا
وفاة رجل الأعمال حسين سالم عن عمر 86 عاما
توفى فجر اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال حسين سالم، بعد صراع مع المرض وإصابته بشلل دماغى فى الفترة الأخيرة..للمزيد اضغط هنا
بجوار حفيده.. أسرة حسين سالم تحسم الجدل حول مكان دفنه
قالت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال حسين سالم، إن الأسرة قررت دفن جثمان الراحل بجوار حفيده حسين خالد..للمزيد اضغط هنا
سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز
كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد..للمزيد اضغط هنا
باحث في شئون الجماعات الإرهابية: اعتصام الإخوان فى رابعة كان بتكليف من واشنطن .. فيديو
أكد عمرو فاروق، باحث في شئون الجماعات الإرهابية ، أن تنظيم الإخوان على مدار تاريخه كان ينتهج العنف والمراوغة السياسية في ذات الوقت..للمزيد اضغط هنا
تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور
استنكر أهالى محافظة الفيوم، ما قام به قلة من شباب المحافظة المتورطين فى حادث تفجير سيارة أمام معهد الأورام ..للمزيد اضغط هنا
لم أشعر بالاكتفاء .. كريستيانو رونالدو يسخر من ميسي
كشف كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي عن الفارق بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني..للمزيد اضغط هنا
وسائل إعلام روسية تنشر لقطات للحظة الانفجار النووي.. فيديو
نشرت وسائل اعلام روسية لقطات للانفجار النووي الذي وقع أثناء إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية..للمزيد اضغط هنا
ضبطها في أحضان شاب على السرير..ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة
أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وسائق توك توك بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ..للمزيد اضغط هنا
تعرف على موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر هذا الرابط
يام تفصل طلاب الثانوية العامة، إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث ستعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب..للمزيد اضغط هنا