باحث في شئون الجماعات الإرهابية: اعتصام الإخوان فى رابعة كان بتكليف من واشنطن .. فيديو

أكد عمرو فاروق، باحث في شئون الجماعات الإرهابية ، أن تنظيم الإخوان على مدار تاريخه كان ينتهج العنف والمراوغة السياسية في ذات الوقت.



واشار عمرو فاروق، خلال لقائه بفضائية " إكسترا نيوز" ، اليوم الثلاثاء ، إلى أن جامعة الإخوان على مدار تاريخها تضع آليات وأدبيات الفكر المسلح ، مضيفا أن كذب وتدبيس الإخوان منهج في تاريخ الجماعة الإرهابية عبر العصور.



وتابع ان اعتصام رابعة كان ما هو إلا محاولة في عملية الضغط على الجبهة الداخلية المجتمعية التى وقفت ضد الإخوان ، لافتا إلى أن فكرة الإعتصام جاءت بتكليف مباشر من الإدارة الامريكية التى تدعم الإخوان و تدعم مصالح الجماعة.



وأردف أن الاعتصام كان نوعا من الضغط المجتمعي للحد من فكرة خروج الإخوان من المشهد و من رأس السلطة في هذه المرحلة.