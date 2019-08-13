ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر هذا الرابط

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:53 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2019
نهلة الشربيني
أيام تفصل طلاب الثانوية العامة، إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2019، حيث ستعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي بدأت الخميس الماضي، وتنتهي 20 أغسطس المقبل، وبذلك تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق 2019 بعد انتهاء عيد الأضحى.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من الخميس الموافق 8/8 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8 الجاري.

ويتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق 20119 تسجيل الرغبات عبر هذا الرابط.. اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بـ تنسيق 2019 .. يمكنك التحويل وتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

تعرف على بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

تعرف على موعد نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب من هنا

معامل جامعة سوهاج تواصل أعمال التنسيق الإلكتروني ثاني أيام العيد

التحويلات وتقليل الاغتراب.. تعرف على موعد نتائج المرحلتين الأولى والثانية

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يطلب استعارة مؤيد العجان من الوحدة السوري

المغرب على رأسهم.. كارثة طبيعية تهدد هذه الدول العربية

طريقة عمل الشاورما غير المكلفة.. ببقايا اللحم

فخر العرب .. رسالة من شريهان لـ محمد صلاح

وفاة رجل الأعمال حسين سالم عن عمر 86 عاما

دياز أمام فيريرا.. من الشخصية الأنسب لتولي تدريب الزمالك ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة