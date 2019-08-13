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شاهد.. نتنياهو يعمل منقذا بأحد الشواطئ

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:24 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
عرفة البنداري
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو دعائيا جديدا لحملته الانتخابية، يظهر فيه وكأنه منقذ بأحد الشواطئ الإسرائيلية.

ويظهر نتنياهو في الفيديو وهو يطالب العائلات الإسرائيلية التي تصيف وتسبح في البحر بالاتجاه نحو اليمين والبقاء فيه، قائلا "اليمين أكثر أمنا".

وفي الفيديو، أعرب المصطافون عن دهشتهم من وجود نتنياهو معهم على الشاطئ، فقال لهم، أنا هنا موجود لحمايتكم، فقالوا:" في البحر؟؟" فرد عليهم: في البحر والبر والجو".

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه على الرغم من حملات الدعاية الانتخابية التي يقوم بها نتنياهو، وحالة الصراع الذي يخوضها ضد ليبرمان، إلا أن ليبرمان هو المنتصر في النهاية.

وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن الشخص الذي سيحكم على هوية الحكومة المقبلة وتشكيلها في إسرائيل، سيكون رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان.


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