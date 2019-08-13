غرفة الموت .. حكاية أول طفل فى تاريخ البشرية قتلته غيبوبة السكر وعاد للحياة من جديد.. صور

كان يتراص الأطفال جنبا إلى جنب فى غرفة تبدو مخيفة تعرف
بغرفة الموت ينتظرون اللحظات الأخيرة لموتهم وتعتصر قلوب ابائهم على فراقهم أمام أعينهم.
في فترة العشرينيات من القرن الماضى، بدأ مرض السكر يظهر بشدة بين فئة الأطفال وكان يتم
تشخيصه عن طريق أعراضه التى تظهر عليهم من خلال (كثرة التبول - نهجان - ريق جاف للغاية)، وكان الأنسولين فى هذه الفترة لم يكتشف تلك الكارثة التى دفعت بموت العديد من
الأطفال بعد دخولهم فى غيبوبة مميتة.
غرفة الموت
كان الآباء يرافقون أبناءهم فى تلك الغرفة التى تشبه القبر، حيث تضم فى
جنباتها أطفالا مغشيا عليهم جميعا وكأنهم كفراش مبثوث، كانوا يقضون معهم اللحظات
الأخيرة ويودعونهم بحزن وحسرة وقلب ملكوم.
حياة بعد موت
وفى أحد الأيام من عام 1920 دخل طبيب هذه الغرفة وبدأ
حقن الأطفال المغمى عليهم بحقنة جديدة، وبمجرد ما حقن الطبيب آخر طفل داخل غرفة الموت تفاجأ الناس بأن
أول طفل حُقن بدأ يفيق من غيبوبته.
بعد مرور دقائق استيقظ كافة الأطفال فى الغرفة فى حدث سجله
التاريخ فى هذه الصورة والطفل هذا هو أول طفل تم علاجه من غيبوبة السكر العالى فى تاريخ
البشرية.
تحولت غرفة
الموت إلى غرفة الحياة فى مدينة تورنتو - كندا
عام ١٩٢١. وحصل الدكتور باتينج وزملاؤه على جائزة نوبل فى عام 1923 فى عزل واستخدام
الإنسولين.
وحسب الوثائق أن بانتينج لم يقم بتسجيل براءة اختراع
الاكتشاف الحيوي كى يستفيد العالم كله وكل مريض من هذا الاكتشاف العملاق.