ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطرد دبلوماسيا أوكرانيا ردا على موقف كييف

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:12 م
روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، طرد أحد دبلوماسيي القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورج، ردًا على إجراء مماثل اتخذه الجانب الأوكراني ضد دبلوماسي روسي اليوم ، مشيرة إلى أنه استفزاز يُخطط له منذ شهر مايو الماضي.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه "في مايو 2019، أقلبت أجهزة الأمن الأوكرانية على استفزاز آخر، حيث أعلنت دبلوماسيا في القنصلية العامة لروسيا في مدينة لفوف شخصا غير مرغوب فيه دون إبداء أسباب. لم تقدم كييف دليلا على قيامه بأي أنشطة غير قانونية تتجاوز أداء الواجبات المهنية المتعلقة بعمل البعثة القنصلية".

وأضافت الخارجية "ردا على مثل تلك الخطوة غير الودية التي لا أساس لها من جانب كييف، اضطر الجانب الروسي إلى الإعلان، على أساس المعاملة بالمثل، عن أن أحد دبلوماسيي القنصلية العامة لأوكرانيا في سان بطرسبرج شخص غير مرغوب فيه".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها طردت دبلوماسيا من سلك القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، تتهمه بالتجسس.

وقال بيان لهيئة الأمن الأوكرانية إن "وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت دبلوماسيا جاسوسا شخصية غير مرغوب فيها، بسبب قيامه بنشاطات تتنافى مع مركزه كموظف قنصلي"، مضيفا أن الدبلوماسي المذكور غادر أراضي أوكرانيا.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يجتمع مع رموز الزمالك.. اعرف السبب والتفاصيل

شاهد... فرد أمن سعودى يؤدى التحية العسكرية لوالدته خلال الحج.. لهذا السبب

الإنجاز ممكن.. مشوار منتخب ناشئ مصر لـ اليد حتى نهائي كأس العالم.. صور

الغل موصلش للدرجة دي.. الجونة يستفز الزمالك ويعلن ضم علي معلول

فوائد زيت الزيتون للمعدة والجسم

تقاضى عنها 6 جنيهات .. ذكرى ميلاد محمد عبد المطلب مطرب رمضان جانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة