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ديني

الموانئ السعودية: 38% زيادة في أعداد حجاج البحر عن العام الماضي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:02 م
الحج
الحج
محمد صبري عبد الرحيم
أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ بالسعودية، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن ميناء جدة الإسلامي استقبل خلال حج هذا العام 1440هـ 22 ألف حاج عبر أربع عبّارات، بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بأعداد الحجاج القادمين من العام الماضي، وذلك من خلال 22 رحلة، بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة بأعداد الرحلات التي استقبلها الميناء من العام الماضي.

وعبر عبدالعزيز الخلب، لوكالة الأنباء السعودية، عن سعادته بنجاح موسم الحج، قائلًا: إن ما تحقق من نجاح لافت على كافة الأصعدة خلال موسم حج هذا العام يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة الشخصية من لدن قيادة الدولة الحكيمة لتقديم أرقى وأفضل الخدمات والإمكانات والقدرات لحجاج بيت الله الحرام في سبيل هذا الشرف العظيم.

وثمن الجهود التي قامت بها كافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة لخدمة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن التي أسهمت جميعها بعد للخروج بهذا الموسم المثالي بكل المقاييس.

وأشار المهندس الخلب إلى أن الهيئة العامة للموانئ تشرفت كسائر القطاعات والأجهزة الحكومية المختلفة في تنفيذ الخطط وتوفير الخدمات والتجهيزات اللازمة لحسن استقبال ومغادرة حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرًا خلال موسم حج هذا العام وتيسير وتسهيل إجراءاتهم عبر ميناء جدة الإسلامي.

يُذكر أنَّ تشغيل ميناء جدة الإسلامي يسير في كل موسم حج وفق خطة يقرها المجلس الاستشاري التي تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الميناء وجميع إدارات الأجهزة الحكومية المعنية ذات العلاقة (وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، المديرية العامة للجوازات، الهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، المديرية العامة لحرس الحدود)؛ للنهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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