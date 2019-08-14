انتشال جثة طفل من إحدى الترع في الدقهلية

لقى طفل مصرعه، غرقا فى مياه إحدى الترع بمنطقة جديلة في محافظة الدقهلية، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثته بمساعدة الأهالي.



وتلقى اللواء فاضل عمار مدير الامن اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من ادارة النجدة بعثور قوات الانقاذ النهرى على جثة طفل طافية بمياه ترعة بمنطقة جديلة.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ادهم .ر.ا" 10 أعوام مقيم المنصورة.



ونقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.



وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.