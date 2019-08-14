بتوزيع جديد لأول مرة.. عبد الباسط حمودة يغني أنا مش عارفني

أبدع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في تقديم أغنية «أنا مش عارفني» خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي».





وقال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، إنه مستقر دائما في المجال ومحبوب بين الزملاء فيه، مضيفا: «الأرزاق بتاعة ربنا .. واحنا واخدين على الأغنية الجميل والفن».





وأضاف عبد الباسط حمودة، خلال حواره مع إسعاد يونس، أن هناك أغاني جذبت الجمهور بطريقة سريعة منها "انا مش عارفني"، والجميع دائما يطلبها بجانب الاغاني القديمة.



