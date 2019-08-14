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مقتل العشرات في اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين شمال غرب سوريا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:45 ص
اشتباكات عنيفة بين
اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين شمال غرب سوريا
أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن 59 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين قوات الجيش والفصائل المتشددة في شمال غرب سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان- طبقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة - أن معارك عنيفة اندلعت أمس في ريف إدلب الجنوبي، وتسببت بمقتل 20 عنصرا من الفصائل المقاتلة، غالبيتهم من مسلحي هيئة تحرير الشام، التابع لتنظيم القاعدة، بينما قتل 23 عنصرا من قوات الجيش.

ووفقا لـ المرصد السوري لحقوق الإنسان كما تسببت معارك بين الطرفين في منطقة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي المجاور لإدلب في مقتل 10 مقاتلين من الفصائل المتشددة، مقابل 6 عناصر من قوات الجيش.

وتتزامن المعارك مع غارات وقصف كثيف يطال أرياف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي وحماة الشمالي.

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