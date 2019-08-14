رغم التعاقد معه هذا الموسم.. زيدان يفكر في إعارة يوفيتش

ذكرت وسائل إعلام صربية أن لاعب الريال الجديد لوكا يوفيتش قد يخرج معارًا هذا الصيف، بعد فشله في إثبات نفسه خلال مشاركاته مع الملكي.





وانضم لوكا يوفيتش الى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.





وحسبما أكدت الصحافة الصربية، فإن لوكا يوفيتش فشل في إقناع المدرب زين الدين زيدان في الفترات القليلة التي شارك فيها قبل الإصابة.





وفقًا للصحيفتين الرئيسيتين في صربيا، فإن ريال مدريد يدرس إعارة لوكا يوفيتش، بعد أسابيع قليلة من ضمه، على أمل إثبات نفسه لزيدان بشكل أكبر.



