تحرش 5 فتيات.. تفاصيل خطف كويتي لـ 5 هنديات

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الأربعاء، عن تحرش كويتي بـ 5 هنديات بعد خطفهم.
وأوضحت الصحيفة أن الكويتي انتحل صفة رجل شرطة وأوهم خمس هنديات بأنهن مطلوبات أمنيًا واقتادهن في سيارته إلى بر الوفرة وتحسس أجسادهن وحاول تجريد إحداهن من ملابسها، فلم يستسلمن له واستطعن الهرب منه.
وقالت إن الـ 5هنديات نقلهن أحد المارة إلى مخفر أبوحليفة وسجلن قضية خطف وهتك عرض.
وأفاد مصدر أمني للصحيفة بأن المنتحل استوقف تاكسي جوال كان يقل 5 هنديات في منطقة أبوحليفة أثناء توجههن إلى عملهن، وأبرز هوية وأخفاها بسرعة، مدعيًا أنه من رجال الأمن، وأوهم الهنديات بأنهن مطلوبات واقتادهن بسيارته الخاصة.
وأوضحت الصحيفة أن الكويتي انتحل صفة رجل شرطة وأوهم خمس هنديات بأنهن مطلوبات أمنيًا واقتادهن في سيارته إلى بر الوفرة وتحسس أجسادهن وحاول تجريد إحداهن من ملابسها، فلم يستسلمن له واستطعن الهرب منه.
وقالت إن الـ 5هنديات نقلهن أحد المارة إلى مخفر أبوحليفة وسجلن قضية خطف وهتك عرض.
وأفاد مصدر أمني للصحيفة بأن المنتحل استوقف تاكسي جوال كان يقل 5 هنديات في منطقة أبوحليفة أثناء توجههن إلى عملهن، وأبرز هوية وأخفاها بسرعة، مدعيًا أنه من رجال الأمن، وأوهم الهنديات بأنهن مطلوبات واقتادهن بسيارته الخاصة.