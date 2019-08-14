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فيديوجراف| حقيقة عودة بي أوت كيو وتغيير اسم القناة إلى Beouttv

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:01 م
عودة بي اوت كيو بث
عودة بي اوت كيو بث مباشر
إسلام عبد الهادي
عودة "بي اوت كيو" أصبح الشاغل الأكبر لعشاق كرة القدم، خاصة بعد انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي أشهر البطولات التي يتابعها الجمهور العربي.

وتوقف بي أوت كيو ما زال مستمرا حتى الآن، في الوقت الذي أعلنت فيه صفحات بي أوت كيو عن عودة البث قريبا، وذلك بعد عملية تحديث بي أوت كيو لأجهزة الاستقبال.

بعض المواقع تداولت معلومات حول استمرار محاولات عودة بي اوت كيو للبث، خاصة بعد تغيير اسم قناة بي اوت كيو إلى بي اوت تبي في Beouttv على اجهزة الاستقبال الخاصة بالقناة.

ومن خلال الفيديوجراف، تعرف على آخر تفاصيل عودة بي اوت كيو للبث.

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