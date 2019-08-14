الإسكان: 1.2 مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بمدينة أسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 750 مليون جنيه حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة قبل عام 2014.



وأوضحت وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية(58)عمارة في شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) في شهر يونيو 2020، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.



وأضافت وزارة الإسكان أنه جارِ تنفيذ 66 فيلا سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة بمشروع الشريط السياحي بالمدينة على مساحة 180 فدانا، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 35%، وجارِ إسناد تنفيذ 463 فيلا أخرى ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.



وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه تم طرح 1208 قطع أراض سكنية صغيرة بالمدينة، حيث تم طرح 49 قطعة أرض إسكان اجتماعي على مساحة 6 أفدنة، تم ترفيقها وتسليمها إلى الفائزين بها، وكذا 866 قطعة أرض إسكان اجتماعي على مساحة 105 أفدنة واستكمال تنفيذ أعمال المرافق بها لتسليمها إلى مستحقيها، وكذا طرح 209 قطع أراض بمشروع "بيت الوطن" على مساحة 45 فدانا تم ترفيقها وجارِ التسليم إلى مستحقيها، و74 قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الأكثر تميزًا على مساحة 18 فدانا، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال المرافق بها، و10 قطع أراض ضمن مشروع المستثمر الصغير على مساحة 2.5 فدان جارِ ترفيقها.



وبالنسبة للمشروعات الخدمية بالمدينة، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة إنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 حضانات للأطفال و3 مراكز تجارية، وتنفيذ 3 ملاعب رياضية، ومدرسة للتعليم الثانوي، ومدرسة للتعليم الأساسي، وفرع جامعة الأزهر للفتيات، ونادٍ اجتماعي ورياضي بصدد الافتتاح، مشيرًا إلى أنه جارِ تنفيذ مبنى مستشفى سعة 158 سريرا، ومركز صحي حضري، وملعب كرة قدم، ومبنى مدرسة النيل الدولية ووحدة إطفاء ومجمع للمعاهد الأزهرية، ووحدة مرور وموقف للسيارات، ومبنى إداري لجهاز المدينة و8 محال تجارية مصغرة.



وبالنسبة لأعمال المرافق بالمدينة، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء وجار تنفيذ مشروع المرافق والبنية الأساسية لمنطقة الـ150 فدانا بالحي الثالث بالمدينة، وكذا أعمال تنفيذ شبكات البنية الأساسية الرئيسية والفرعية لمساحة 600 فدان وخط المياه الرئيسي من محطة المياه وحتى الربط على منطقة الـ600 فدان، وخط الانحدار الرئيسي حتى الرافع المنفذ بالمدينة، وكذا أعمال تنفيذ المرافق بمنطقة 350 فدانا بالحي السياحي بالمدينة، ونهو الأعمال والافتتاح للمرحلة الأولى بطاقة 25ألف م3/يوم من محطة تنقية مياه الشرب، وجارِ البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بطاقة 25 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 40 ألف م3/ يوم، وكذا تنفيذ محطة محولات الكهرباء قدرة (2*25م.ف.أ) قابلة للتوسع بقدرة (2*25م.ف.أ) لتصبح قدرة المحطة (100م.ف.أ) وعدد 5 موزعات للكهرباء، وتنفيذ عدد 20 كشك كهرباء، بالإضافة إلى أعمال الطرق بالمدينة.