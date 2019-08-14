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صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:50 م
صدى البلد
أحمد على
  • محمد سنقر: أعاني من قصور في السجود والركوع بسبب مرضي
  • بنات سنقر: لا صحة لشائعة طلاقنا

أثار الحاج محمد سنقر، عامل بشركة غزل المحلة، وأفراد عائلته، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم تداول صورته على موقع فيسبوك وهو يصلي صلاة عيد الأضحى على العجلة "الدراجة الهوائية" بساحة الخلاء بمساكن كفر حجازي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وانتقل "صدى البلد" إلى موقع محل إقامة الحاج محمد سنقر، بعد الجدل المثار، للكشف عن حقيقة وفاته، حيث أكد شهود عيان من أهالي المنطقة أنه ما زال على قيد الحياة ويواصل حياته بصورة طبيعية برفقة أبنائه في أجواء مستقرة دون وجود أي مشكلات أسرية ولا صحة لـ طلاق بناته.

"الحمد لله أنا كويس وبخير وما زلت على قيد الحياة، أعيش وسط أبنائي وبناتي وأفراد عائلته وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من زيف حقائق حياتي"، بتلك الكلمات عبر الحاج محمد سنقر، 62 سنة، صاحب صورة الصلاة على عجلة عيد الأضحى المبارك، مضيفا: "أنا صحتي على قدي ومش بقدر أسجد وأركع بسبب صعوبة حركة جسدي لهرم سني".

وأكد "سنقر" أنه لن يتنازل عن حقوقه القانونية فى مقاضاة من أساء إليه واقتحم حياته الخاصة بالقانون، مشيرا إلى أنه على قيد الحياة وقام بالصلاة على الدراجة لكي يفرح بصلاة العيد مثل الآخرين.

من جهتها، قالت أحلام زوجة "سنقر": "حسبنا والله نعم الوكيل فى اللى كدر حياتنا طول فترة إجازة العيد تعبنا من كثرة الاتصالات وسؤال الناس على صحته وناس كتير تكلمنا وتعزينا وهو على قيد الحياة".

وأضافت زوجة "سنقر" أن الشاب الذي صور زوجها وهو يصلي على دراجة أثناء صلاة عيد الأضحى حضر كي يقدم اعتذاره له ولكنه رفض مقابلته على الرغم من تدخل بعض الجيران وأصدقائه، مؤكدة: "ربنا فدانا والحمد لله بناتنا بخير ولا صحة لطلاقهم وربنا يبارك فى زوجي اللى شقي معايا طوال فترة عملنا داخل شركة غزل المحلة".

وقالت بنات الحاج سنقر: "الحمد لله ربنا يباركلنا فى أبونا وأمنا"، وأكدن أن حياتهن مستقرة ولا صحة في أخبار طلاقهن، وأنه لا تهاون في القصاص ممن تطاول فى حق وشأن والدهن، على حد قولهن.

وأشار شهود العيان من جيران الحاج سنقر إلى أنه يتمتع بحسن الخلق ولكنه يعاني من إصابة في قدميه لا تمكنه من الركوع والسجود أثناء صلاته كونه يعاني من مرض السكر.

وأوضح الجيران أن الحاج سنقر برر لهم سبب صلاته أعلى العجلة كونه لحق متأخرا بصلاة عيد الأضحى، فأراد اللحاق والصلاة بنواياها الحسنة إلى ربه.
صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور
صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور
صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور
صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور
صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور
صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور
صاحب صورة صلاة العيد على العجلة في حوار لـ صدى البلد: أنا بصحة جيدة ولا أستطيع الركوع بسبب مرضي.. وأسرته: حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى زيف الحقيقة.. ولا صحة لشائعة طلاقنا.. صور

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