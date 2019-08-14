بـ كاش مايوه فوق الركبة .. منى ممدوح فى إطلالة مثيرة بعد فيلم أولاد رزق .. شاهد

نشرت الفنانة الشابة، منى ممدوح، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي ظهرت بها على الشاطئ خلال قضائها إجازة الصيفية، بعد تألقها في ظهور ضيف شرف في فيلم العيد أولاد رزق 2 بطولة الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان.



وظهرت الفنانة منى ممدوح، بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية كاش مايوه ملون بالألوان الصيفية قصير فوق الركبة، ومكشوف من منطقة الصدر، وهو ما علق عليه بعض متابعيها بأنها إطلالة جريئة ومثيرة.



ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلًا علي اكتافها مبلل، واستغنت عن وضع المكياج.