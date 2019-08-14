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فن

بعد واقعة البكيني.. منة فضالى تثير الجدل مجددا بصورة أخرى.. والجمهور: كده كتير

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:18 م
منة فضالى
منة فضالى
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها بالبكينى، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وتأتي هذه الصورة ردا على ما تعرضت له منة فضالى من هجوم شرس عندما نشرت أمس صورة لها بالبكينى.

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة: "لا تكرر نفس الفعل بنفس الطريقة مرتين"، وهو الأمر الذى دفع كثيرا من جمهورها للهجوم عليها مرة أخرى، مؤكدين أن هذه الأفعال أصبحت تحدث كثيرا وليس مرة أو مرتين فقط.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة  dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز. ‏



بعد واقعة البكيني.. منة فضالى تثير الجدل مجددا بصورة أخرى.. والجمهور: كده كتير
بعد واقعة البكيني.. منة فضالى تثير الجدل مجددا بصورة أخرى.. والجمهور: كده كتير

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