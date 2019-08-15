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تيك توك تطلق مبادرة لدعم ضعاف السمع بمصر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:01 ص
ضعاف السمع
ضعاف السمع
أحمد عبد القوى
أطلقت "تيك توك"، المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، مؤخرًا مبادرتين جديدتين لتحقيق تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك التزامًا منها بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدميها على الإنترنت.

والمبادرة الأولى للمنصة العالمية هي مبادرة "لأن سلامتك تهمنا" #TikTokCares التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وشهدت مشاركة نخبة مبدعي المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تهدف المبادرة إلى تثقيف الناس حول الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء فصل الصيف الذي يتسم بالحرارة الشديدة في المنطقة العربية.

أما المبادرة الثانية فتم إطلاقها يوم الخميس الماضى واستمرت طوال عطلة عيد الأضحى فهي تأتي تحت عنوان "تحدي فيديو الخير" #CreateForGood، وتستهدف هذه المبادرة التي يقودها مشاهير ومؤثرون إقليميون تعزيز وعي المجتمع حول أولئك الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق.

وتسعى منصة "تيك توك" إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع بالاستفادة من قوة تأثير وإبداعات قاعدة مستخدميها الواسعة والنشطة التي تنتج مقاطع فيديو بشكل دائم ومستمر في المنطقة.

ودعت مبادرة "لأن سلامتك تهمنا" #TikTokCares نخبة مبدعي المحتوى المرئي لإنتاج مقاطع فيديو تتضمن نصائح حول فصل الصيف لتذكير مستخدمي منصة تيك توك بتوخي الحذر خلال أشهر الصيف الحارقة، وانضم إلى هذا التحدي ما يصل إلى 30 مبدعًا رائدًا يمتلكون قاعدة متابعين تزيد على 15 مليون متابعٍ.

وقاموا بإنتاج أكثر من 35 مقطع فيديو حول مواضيع مختلفة تضمنت السلامة أثناء السفر والرعاية الصحية والنصائح الرياضية.

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