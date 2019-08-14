حديقة الحيوان تدخل البهجة على 265 ألف زائر خلال عيد الاضحى.. المواطنون تجولوا في أمان.. وخدمات ترفيهية لروادها

حديقة الحيوان بالجيزة:

= تواجد شركات أمن ونظافة على مدار 24 ساعة في أثناء تواجد الزائرين

= لوحات خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج والحياة

= إنشاء مظلات ومقاعد خشبية جديدة مثبت بها منضدة لخدمة العائلات وكبار السن

= التنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر لإعداد معسكرات لمساعدة وتجميع الأطفال التائهين



استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم، 95 ألف زائر، لقضاء آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وبذلك يصبح زوار الحديقة خلال أيام عيد الأضحى الأربعة 265 ألف زائر هذا بخلاف مئات الآلاف من الأطفال دون الخامسة حيث يدخلون الحديقة مجانا.



وقال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة استقبلت في اليوم الأول 40 ألفا ثم 50 ألفا في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث 80 ألفا، وإن إدارة الحديقة والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة وفرت لهم كل سبل الراحة حتى يستمتعون بالإجازة.



وأضاف محمد رجائي أنه كانت هناك متابعة مستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من أجل الاطمئنان على زائري الحديقة وتسهيل إجراءات الدخول والخروج وإزالة العقبات أمامهم.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه رغم هذه الأعداد الغفيرة لم تحدث أي مشاكل تعكر صفو الزائرين، كما لم تحدث أي مشاجرات أو تحرير محضر شرطة واحد، مما يؤكد التزام المواطنين بالإجراءات التي وضعتها إدارة الحديقة.



وأشار محمد رجائي إلى أن المنظومة التي وُضعت للعثور على الأطفال المفقودين، أثبتت نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية للزائرين وتعاون رجال الشرطة والهلال الأحمر والكشافة، كل هؤلاء ساعدوا في نجاح مهمة إدارة الحديقة، والتي نالت رضا زوارها.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أيضا أن تذكرة الدخول مازالت بـ5 جنيهات، والحديقة مستعدة لاستقبال المواطنين ورحلات المدارس طوال أيام الأسبوع، وفي المناسبات القومية، والإجازات الرسمية.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن خطة إعداد حديقة الجيزة لعيد الأضحى تضمنت إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان، ووضع خطة تفصيلية في أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحدائق، لتبدو في أبهى صورها، بالإضافة لتشغيل 2 قطار ترفيهي لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة.



ولفت رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أن خطة حديقة حيوان الجيزة شملت عمل حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجارٍ مائية داخل جور المجترات (الحيوانات آكلة العشب) لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.



واستطرد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أن شركة نظافة بالحديقة تواجدت للمحافظة على المظهر الجمالي فيها، كما تواجدت شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة في أثناء تواجد الزائرين، وتوفير سيارتي إطفاء خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ كما تم تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات وإخلاء الحديقة.



وأكمل رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان مشيرا إلى أنه تمت كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، وكذلك زيادة عدد الأسهم الإرشادية، وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة، لمساعدة الزوار في أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة.



وواصل رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حديثه، أنه تم عمل مظلات ومقاعد خشبية جديدة مثبت بها منضدة وذلك لخدمة العائلات وكبار السن، وزيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة بتركيب 100 سلة جديدة ثابتة و100 عربة قمامة متحركة تيسيرًا للجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقات الحديقة، وكذلك تم توزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة، وذلك حفاظًا على البيئة والمظهر العام مع عمل كثير من اللوحات الإرشادية لحث الزوار للمحافظة على نظافة الحديقة.



وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إنه تم تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار وصيانة الأسبلة لتوفير مياه الشرب النقية، كما تم عمل أسوار مزدوجة حول أماكن تواجد الحيوانات لحماية الحيوانات والجمهور، ورش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات، وفتح منافذ لبيع منتجات الحديقة من ريش الطاووس والنعام وبيض النعام والإميو، وزراعة مسطحات خضراء جديدة، وإضافة أنواع من الزهور والزراعات الجديدة.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، وذلك من منطلق حرص الحديقة على الزوار، بغرض تواجد عدد من عربات الإسعاف داخل الحديقة، وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة، مع وجود حقائب إسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بغرض تواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية والمحافظة على الزوار من أى مشاكل تعترضهم بالتعاون مع أمن الحديقة.



واختتم رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أنه تم التنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر، لإعداد معسكرات لمساعدة وتجميع الأطفال "التائهين" بمعاونة أفراد من أمن الحديقة وإرشاد الجمهور لإعادة الأطفال إلى ذويهم.