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تعليم

ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة كفر الشيخ الجديد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:18 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ الجديد
محمود زيدان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي رئيسا لجامعة كفر الشيخ لمدة 4 سنوات اعتبارا من 1 أغسطس 2019م، خلفًا للدكتور ماجد القمري، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

وينشر "صدى البلد" السيرة الذاتية لرئيس جامعة كفر الشيخ الجديد، حيث تخرج الدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي، في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، عام 1988م، وحصل على درجة الماجستير، عام 1992م، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الزقازيق عام 1998م.

عُين دسوقي، معيدًا بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، عام 1988م، ثم مدرسًا مساعدًا عام 1992م، ورقي مدرسًا بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ عام 1998م، ثم أستاذًا مساعدًا بنفس الجامعة، عام 2004م، ونال درجة الأستاذية عام 2009م، وفاز بجائزة الجامعة للنشر العلمي الدولي في هذا العام أيضًا.

وشغل دسوقي، منصب وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، في فبراير 2011م، ثم عُين عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، في ديسمبر 2012م، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منذ منتصف يونيو 2016، وقائمًا بأعمال رئيس الجامعة، مطلع الشهر الحالي، حتى صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

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