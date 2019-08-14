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رياضة

جيرو يتقدم بالهدف الأول لتشيلسي فى شباك ليفربول بـ السوبر الأوروبي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:46 م
أوليفيرو جيرو
أوليفيرو جيرو
محمد رشاد
تقدم فريق تشيلسي بالهدف الأول على ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.

سجل الهدف اللاعب الفرنسي الدولي أوليفير جيرو فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ، عقب تمريرة سحرية من بوليسيتش فى عمق دفاع الريدز ، ليسدد جيرو الكرة ارضية على يسار حارس ليفربول أدريان.

جدير بالذكر أن  ليفربول فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عقب التغلب على توتنهام ،وحصل تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي عقب الفوز على أرسنال.

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