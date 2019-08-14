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رياضة

اخبار الزمالك يوم الأربعاء 14-8-2019: جماهير النادي تتوافد الى شراء تذاكر مباراة ديكاداها

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:31 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، الأربعاء ، 14 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك والتي من أبرزها: جماهير الزمالك تتوافد الى النادي لشراء تذاكر مباراة ديكاداها الصومالي.

اعرف الاسعار.. جماهير الزمالك تتوافد الى النادي لشراء تذاكر مباراة ديكاداها الصومالي

توافدت جماهير نادي الزمالك، الى بوابة النادي في ممر الملك فاروق بشارع جامعة الدول العربية، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديكاداها بطل الصومال، المقرر لها الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

بعد الصفقات المدوية.. لاعب وحيد يتمسك الزمالك بضمه لتحقيق ميركاتو صيفى مثالي

لا يزال مسئولو نادى الزمالك بقيادة مرتضى منصور يبحثون عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى المقبل.

استعدادا لـ ديكاداها.. طارق يحيى يعدّل في برنامج تدريب الزمالك

قرر طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تغيير البرنامج التدريبي للفريق استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، والمقرر لها بعد غد الجمعة، على ملعب برج العرب، حيث كان مقررا ان يخوض الفريق مرانه مساء اليوم بمقر النادي الا ان المدرب قرر سفر الفريق للتدريب بالاسكندرية.

صفعة لـ الزمالك.. المسابقات توقف سيد زيزو 4 مباريات وتغرّمه

استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم على وقف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى.


تعرف على طلبات الصربي ميتشو للموافقة على تدريب الزمالك
وصل مجلس ادارة نادي الزمالك لمراحل متقدمة من المفاوضات مع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي لتولي تدريب الأبيض بداية من الموسم المقبل.


3 مدربين على رادار الزمالك.. والصربي ميلوتين سريدوفيتش الأقرب
اقترب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي من تولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.


مرتضى منصور: أنهينا الاتفاق مع مدرب الزمالك الجديد وسنعلن عنه في الوقت المناسب
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أن النادي أتم الاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الأحد المقبل، كما أن إدارة النادي استقرت على أسماء الجهاز المعاون ولكنه لن يعلن عنه قبل وصوله إلى مصر.


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