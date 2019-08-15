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الجيش الليبي يستهدف ميليشيات بطرابلس.. واشتباكات بين فصيلين بمدينة الزاوية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:53 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحمد قاسم
شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، عدة غارات متفرقة على تجمعات الميليشيات بمختلف محاور العاصمة طرابلس، فيما اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين بمدينة الزاوية.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، أن "طائرات الجيش استهدفت قوات مرتزقة تابعة لأسامة الجويلي في العزيزية، وأغلب هؤلاء المقاتلين من المعارضة التشادية".

وأكد المركز الإعلامي سقوط عدد من القتلى في صفوف مسلحي المعارضة التشادية ومليشيات جويلي.

واندلعت اشتباكات مساء أمس، الأربعاء، بين فصلين من ميليشيات مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، بعد مقتل أحد مجرمي المدينة ويدعى مروان رشيد الزحاف، حيث استمرت لساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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