اخبار الرياضة.. الصربي الكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك.. ليفربول يتوج بلقب السوبر الاوروبي

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نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الخميس 15-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي مديرًا فنيًا للفريق، وسيصل القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل للتوقيع.حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة تهنئة لـ فريق ليفربول الإنجليزي عقب تتويجه بلقب السوبر الاوروبى مساء أمس أمام تشيلسي.أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن سعادته بـ تتويج الفريق بلقب السوبر الأوروبي عقب الفوز أمام أمام تشيلسي مساء أمس، الأربعاء.لا يزال مسئولو نادى الزمالك بقيادة مرتضى منصور يبحثون عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى المقبل.تأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم .سطرت الفرنسية "ستيفاني فرابورت" جزءا جديدا من التاريخ في عالم كرة القدم عقب إداراتها مباراة السوبر الاوروبي بين فريقي ليفربول وتشيلسي مساء أمس الأربعاء.أعرب فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بـ كأس السوبر الأوروبي عقب الفوز أمام تشيلسي مساء أمس الأربعاء.كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن اسم مدرب فريق الكرة الجديد بعد إقالة خالد جلال من قيادة الفريق عقب ضياع لقب بطولة الدوري الممتاز والهزيمة أمام الأهلي.