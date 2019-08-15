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إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في ضواحي موسكو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصيب 10 أشخاص إصابات طفيفة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو صباح اليوم الخميس بعد اندلاع النار في محركيها.

وأفادت شركة "أورال ايرلانز"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

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