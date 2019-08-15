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التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا ٥ والذي يستمر حتى ٢٥ أغسطس.

ويقام المعرض عند المدخل الرئيسي لمارينا ٥ في خيمة كبيرة على مساحةً٥٠٠ متر ويشارك في المعرض ٣٧ عارضًا يمثلون عدد من الجمعيات العاملة في مجال الأسر المنتجة بالاضافة الى بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما يشارك ايضًا قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية بمنتجات خاصة بالمصايف على مساحة ٢٤ متر داخل المعرض.

ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها وهي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية

وتعد معارض الأسر المنتجة احد الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال ما توفره من تدريب وإتاحة فرص عمل وتشغيل أيدي عاملة وكذلك اتاحة فرص لتشغيل السيدات من خلال مراكز تدريب وتكوين مهني أو من خلال بعض الأشغال والصناعات البسيطة المنزلية حتى الصناعات التقليدية المعروف بها كل محافظة.
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور
التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا.. صور

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