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القومى للمرأة: 6 بلاغات تحرش خلال أول يومين فى العيد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:02 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
أمل مجدى
أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، عن تلقي الخط المختصر للمكتب رقم 15115، 6 شكاوى خاصة بالتحرش بالنساء والفتيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتركزت الشكاوى فى اليوم الأول والثانى للعيد، بينما لم يتم تلقى شكاوى خاصة بالتحرش خلال ثالث ورابع أيام العيد.

وأوضحت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب تلقى خلال اليوم الأول من العيد ثلاثة شكاوى من القاهرة والإسكندرية والمنيا، وخلال اليوم الثانى تلقى ثلاثة شكاوى بالمنوفية والإسكندرية والغربية.

كما أوضحت أمل عبد المنعم أن المكتب تلقى خلال أيام عيد الأضحى المبارك عددا آخر من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام والضمان الاجتماعى وتمت إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.

وكان المجلس القومى للمرأة أعلن عن رصد غرفة العمليات المركزية لأى حالات عنف ضد المرأة فى عيد الأضحى المبارك وتقديم المساعدة والتدخل السريع لمن تحتاج ذلك.

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