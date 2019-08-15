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رياضة

بمناسبة عيد ميلاده.. محمد صلاح يوجه تهنئة لـ اوكسلاد شامبيرلين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:58 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة ظهر فيها برفقة اوكسلاد شامبيرلين لاعب ليفربول فى أحدث ظهور لهما.

ووجه محمد صلاح تهنئة لـ اوكسلاد شامبيرلين بمناسبة عيد ميلاده قائلا: "happy birthday my friend".

وتفاعل متابعو محمد صلاح مع الصورة معلقين:

فخر العرب
اللى مشرفنا
نجم مصر
الله يحفظك

يذكر أن محمد صلاح ثالث عربي يحصد لقب السوبر الأوروبي ـــ عقب فوز ليفربول على تشيلسي في مباراة أمس ــ بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي، وكذلك توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد.
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HBday my friend 🎂

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