عيادات البعثة الطبية تستقبل 53775 حاجاً مصرياً.. وتقدم 216 جلسة غسيل كلوي

أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الخميس 53775 حالة مرضية تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم من بينها 48510 حالات مرضية بمكة المكرمة و4447 حالة في المدينة المنورة.





وأشار الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية بعدد 216 جلسة غسيل كلوي فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.





وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.





كما تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي المشرف على البعثة الطبية للحج والدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة صباح اليوم، عددًا من المرضى المصريين بالمستشفيات السعودية للاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية.





وأشار "قنديل" إلى دخول 159 حالة للمستشفيات السعودية فيما غادرت 118 حالة بعد تمام شفائها وما زالت هناك 41 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن من بينهم 39 بمكة المكرمة وحالتان بالمدينة المنورة.





وقال "قنديل" إنه تمت زيارة عدد من المرضى بالمستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خاصةً بعد عودتهم من مستشفيات المشاعر "بـ منى وعرفات" لأداء مناسك الحج، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة.





وأضاف "قنديل" أن عددًا من الحالات تم إجراء الجراحات لهم، وهناك عدد من الحالات جاري دخولها لإجراء الجراحات اللازمة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة تمامًا.





وأكد" قنديل" أن هناك تنسيقًا تامًا بين البعثة الطبية وبعثات "الداخلية، والتضامن، والسياحة" لتوفير وتلبية أي احتياجات للمرضى بالمستشفيات، سواء وهم داخل المستشفيات، أو بعد خروجهم إلى مقر إقامتهم بالفنادق، موضحًا أن فريق البعثة الطبية لا ينتهي عمله بالمستشفى فقط بل يستمر عمله بمتابعة المرضى بعد خروجهم ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم سواء من خلال الزيارات لغرف إقامتهم أو من خلال العيادات الطبية للبعثة.



